Cumhurbaşkanı Tatar: Pandemi iyi yönetiliyor. Dünyaya göre, aşılamada artış var
Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş açılımıyla ilgili gelişmeleri, TMK konusunda ne yapılabileceğini konuştuk.. Pandemi iyi yönetiliyor. Dünyaya göre, aşılamada artış var
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 2 saat süren Bakanlar Kurulu’nda Maraş açılımıyla ilgili gelişmeler, yangınlar ve pandemi ele alındı.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner basın açıklması yaptı. Tatar açıklamasında; 'Maraş açılımıyla ilgili gelişmeleri, TMK konusunda ne yapılabileceğini konuştuk..
Pandemi iyi yönetiliyor. Dünyaya göre, aşılamada artış var' dedi.
BRTK
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