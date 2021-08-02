Cumhurbaşkanı Tatar: Pandemi iyi yönetiliyor. Dünyaya göre, aşılamada artış var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 2 saat süren Bakanlar Kurulu’nda Maraş açılımıyla ilgili gelişmeler, yangınlar ve pandemi ele alındı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner basın açıklması yaptı. Tatar açıklamasında; 'Maraş açılımıyla ilgili gelişmeleri, TMK konusunda ne yapılabileceğini konuştuk..

Pandemi iyi yönetiliyor. Dünyaya göre, aşılamada artış var' dedi.

BRTK