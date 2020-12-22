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  3. Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle İlgili Araştırma Açılması Önergesi reddedildi
Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle İlgili Araştırma Açılması Önergesi reddedildi

Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle İlgili Araştırma Açılması Önergesi reddedildi

Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle İlgili Araştırma Açılması Önergesi reddedildi

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Meclis Genel Kurulu’nda, “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” ele alındı. Önerge, oyçokluğu ile reddedildi. 

BRTK

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