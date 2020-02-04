CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

Meclis Genel Kurulu dünkü birleşiminde, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı” hiçbir değişiklik yapılmadan oy birliği ile onayladı.

Genel Kurul’da, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi bugün saat 10.00’da olacak.