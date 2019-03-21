CUMHURİYET MECLİSİ, İDARİ KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarına, bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkiler katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.