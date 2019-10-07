CUMHURİYET MECLİSİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar gerçekleştirildi.

Bu bölümde, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile

Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler okunup onaylandı.

Ardından da Başbakanlığın, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek ve geri çekilecek yasa ve karar tasarılarına ilişkin tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında Askeri Eğitim Desteğine İlişkin Protokol; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına ilişkin protokol; Başbakanlığın, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek ve geri çekilecek yasa tasarılarına ilişkin tezkeresi ve Demokrat Parti Başkanlığı’nın Meclis sözcüsüne ilişkin tezkereleri okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Hüseyin Angolemli İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca trafik konusunda konuşma yaptı.

Angolemli, dün akşam yaşanan trafik kazasına dikkat çekerek, suçlunun bugüne kadar ülkeyi yönetenler olduğunu vurguladı.

Çift şeritli yollara refüj yerine bariyerler yapılması gerektiğini kaydeden Angolemli, “bu konuda seferberlik yapmamız lazım. Çünkü giden canlardır” dedi.

Angolemli, trafikte para istemeyen düzenlemeler de yapılabileceğini ifade ederek, insan odaklı adımlar atılmasını istedi.

Hüseyin Angolemli, “hükümet hiç vakit geçirmeden harekete geçmeli. Trafikle ilgili hazır olan tüzükleri bir an önce yürürlüğe koymalı” dedi.

Artan nüfus doğrultusunda polis alımına gidilmesi gerektiğini de ifade eden Angolemli, hükümetin alınacağını duyurduğu 100 polisin yetersiz olduğunu vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dilediği konuşmasında yolların standartlara uygun olmadığının bilinci içinde olduklarını ve bunların düzeltilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Atakan sadece trafik güvenliği için ayrılan bütçenin 2 buçuk milyon TL olduğunu kaydetti.

2018’de 10 milyonluk bloke talebinin sadece 2 milyonluk kısmını kullanabildiklerini kaydeden Atakan 13 milyonluk bloke talep ettiklerini şu ana kadar 6 milyonu kullanıldı.

Yollardaki tüm sorunları bildiklerini ve plan projenin hazır olduğunu ancak ciddi kaynak sorunu yaşadıklarını vurgulayan Atakan, sadece oto korkuluk için

2018’de 140 milyon TL seyrüsefer, 14 milyon da sabit radar geliri elde edildiğini belirten Atakan, 1 yıllık gelirlerle ve gerekirse bazı harcamalardan kısılması halinde yol altyapısını düzeltmenin mümkün olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, yeni trafik tüzüklerinin hayata geçtiğini, 1 Ocak 2020’den itibaren de bu tüzüklere göre hareket edileceğini kaydetti.

Bu arada Meclis Genel Kurulu’nda konuşma sürelerinin görülmesi amacıyla kronometre sistemi kuruldu.