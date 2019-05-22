Cüneyt Arkın vefat mı etti?

'Cüneyt Arkın vefat etti' haberlerine yanıt

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sağlık durumuyla ilgili hakkında çıkan yalan haberlere açıklık getirdi. Arkın sosyal medya hesabından, "Sağlık durumum gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan haberlere, Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi." ifadeleri kullanıldı.