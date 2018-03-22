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DAĞ YOLU ÖLÜM YOLU!

DAĞ YOLU ÖLÜM YOLU!

Dağ Yolu ölüm yolu!

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Girne-Değirmenlik Anayolu (dağ yolu)’unda trafik kurallarının hiçe sayıldığı usta fotoğrafçı Erol Uysal tarafından görüntülendi.

 

Söz konusu fotoğraflarda dikkatsizce araç geçişi yapıldığı ve yüklü kamyonların yarış arabası gibi kullanıldığı gözler önüne serildi.

Erol Uysal sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar için “Vatandaş devletin gücünün ensesinde hissetmiyor.” dedi

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