DAĞ YOLUNA DİKKAT!
Dağ yolunu kullanacak olanlar dikkat!
A+A-
Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağ yolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana geldi.
Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Girne - Değirmenlik Anayolu, çamurlu sular, kayganlık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.