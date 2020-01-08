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DAĞ YOLUNA DİKKAT!

DAĞ YOLUNA DİKKAT!

Dağ yolunu kullanacak olanlar dikkat!

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Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağ yolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana geldi.

Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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