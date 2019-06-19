Daha neler göreceğiz!

Yeni Bakış Gazetesi’nden Gamze Pir Baykur’un haberine göre; Mağusa’da ismi tespit edilemeyen Nijerya uyruklu bir kişiyi darp ettiği gerekçesiyle kendisini tutuklamaya gelen 2 polis memurunu da darp ederek görevlerinden men eden Ignatius Ochiagha ile polislere küfür eden Olanrewaju Owolabi Edu ve Folarin Adedayo Odusola tutuklandı. “Polisi görevinden men”, “Darp”, “İtale-i lisan”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Polisi darp etti

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, zanlı Ignatius Ochiagha’nın 16 Haziran 2019 tarihinde Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 6. katında Nijerya uyruklu arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle, şubeye celp etmek için olay yerine giden Adli Şubede görevli 2 polis memurunun göğüslerinden itip darp ettikten sonra görevlerini yapmalarına engel olduğunu açıkladı. Ayrıca zanlı Ochiagha’nın polis ekipleri ile olay yerine giden müştekinin yüzüne elleri ile vurup akabinde giymekte olduğu tişörtünü yırtmak suretiyle kasti hasar suçunu işlediğini belirten Onbaşı, apartmanın önünde bulunan zanlı Olanrewaju Owolabi Edu ve Folarin Adedayo Odusola’nın da polislere hitaben küfür ederek elleri ve kollarını sağa sola sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını söyledi. Suçüstü hali gereği tutuklanmaya çalıştıkları esnada polise zorluk çıkaran her 3 zanlının da makul güç kullanılarak tutuklandığını söyleyen Onbaşı, ismi tespit edilemeyen Nijerya uyruklu 1 kişinin daha arandığını açıkladı.

Müşteki tehdit edildi

Polis Memuru Kemal Onbaşı, poliste ayrı bir ifade veren müştekinin, zanlıların arkadaşları tarafından telefonla aranarak “Şikayetini geri çeksen bile seni bulup öldüreceğiz” diye tehdit edildiğini de açıkladı. Onbaşı, ayrıca yapılan araştırmada zanlı Folarin Adedayo Odusola’nın KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Onbaşı, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.