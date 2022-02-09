Daha uzun yaşamanın sırrı evlilik mi? Dikkat çeken veriler...

Evlilik aşkı öldürür mü bilinmez ama evli insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olduğu artık bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçek oldu. Gelin evlilik neden uzun bir ömür sağlıyor birlikte öğrenelim...

Resmi Araştırma verileri nihayet evliliğin uzun bir ömre sahip olmak için anahtar niteliğinde olduğunu kanıtladı. Ortaya çıkan rakamlara göre ölüm oranları bekar, boşanmış ya da eşini kaybetmiş kişilerde belirgin olarak daha yüksek.

İngiltere ve Galer'i kapsayan Ulusal İstatistik araştırmasına göre evli kadın ve erkeklerin erken ölme ihtimali ise daha düşük.

Daily Mail'e konuşan uzmanlara göre bunun arkasında yatan en temek gerekçe ise evli insanların sağlıklarıyla ilgilenen bir eşleri olması. Bunun aksi olarak bir ilişki içinde olmayan kişiler yalnızlık duygusunu deneyimlerken riskli davranışlar gösterme olasılıkları artış gösteriyor.

Türünün ilk örneği olan Ulusal İstatistik araştırmasında evli olmayan kadın ve erkekelerin evli olan hemcinslerine göre ölüm oranları tam iki kat fazla çıktı.

Analizciler 2010-2019 yılları arasında gerçekleşen 5 milyon ölümü inceledi. İncelemeye 20 yaş üzeri kişiler dahil edildi.

Erkekler için erken ölüm sebepleri arasında boşanmış olmak ilk sırada yer alırken bunu bekar olmak ve eşini kaybetmiş olmak takip etti. Evli erkekler ise bu oranlarda en son sırada yer aldı.

Genel olarak erkeklerden uzun yaşayan kadınlarda ise ölüm oranları bekar olanlarda en yüksek çıkarken onları sırasıyla, eşini kaybetmiş ve boşanmış kadınlar izledi. Boşanmanın son sırada gelmesi dikkat çekerken evli kadınların ölüm oranı tüm gruplardan düşük çıktı.

Gerçek hayat verileriyle yapılan bu çalışma daha önceki araştırmaları da doğrular nitelikte. Uzmanlar bunun sebebinin evliliklerde kişilerin birbirlerini sağlık taraması yaptırmaya teşvik etmesinin ve acil sağlık durumlarında yardımcı olmasının payı olduğunu düşünüyor.

Öte yandan mutlu olmak stresi azaltıyor ve sağlıklı yaşamı özendiriyor. Buna aile odaklı olmak da eklenince kişilerin aldığı sağlık riskleri azalıyor.

Bunun yanında bekar olmak, boşanmak ya da eşin ölümü gibi durumlar depresyon oranlarını artırıyor. Ulusal İstatistik araştırmasına göre incelenen ölümlerde 2 milyon 60 bin ölüm dulları, 1 milyon 900 bin ölüm evlileri, 530 bin ölüm bekarları ve 515 bin ölüm boşanmış kişileri kapsıyordu. Bu kişiler yaş gruplarına göre de değerlendirildi ve 20-64 yaş ve 65 yaş üzeri olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirildi.

Ancak yaşın bunda etkisi olmadığı ortaya çıkmıştı; aynı yaş gruplarında evliler daha uzun yaşıyordu.

Gençlerde bekar erkeklerde ölüm oranı yükselirken kadınlarda da aynı sonuca rastlandı. Yaşlılarda da evli olan kişilerin ölüm oranı daha düşük çıktı.

Araştırma ekibinin başında yer alan Sarah Caul "İlk defa Evlilik durumunun ölüm oranlarıyla ilişkisi üzerine bu kadar geniş kapsamlı bir demografik çalışma yürütüldü." derken Kopenhag Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Prof. Rikke Lund ortaya çıkan sonuçların daha önce yapılan araştırmalarla uyum gösterdiğinin altını çizdi.

Harvard Tıp Fakültesi uzmanları da bekar, boşanmış ya da dul kalmış erkekleri kötü beslenme, egzersiz yapmama ve sigara tüketimi gibi konularda uyararak bu zararlı alışkanlıkların bahsi geçen gruplarda daha fazla görüldüğünü söyledi.

Hürriyet