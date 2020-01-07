DEAŞ ŞÜPHELİSİ MAĞUSA'DA YAKALANDI!

Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Ö.Ö. 07 Ocak tarihine

erken saatlerde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı adli şube ekipleri tarafından

düzenlenen bir operasyonla kaldığı ikametgahta yakalandı.

Yapılan aramada yasak olan din içerikli kitap, dergi, CD, harddisk ve hafıza kartları ile elektronik eşyalar emare olarak alındı.

Zanlı, ek tutukluluk talebiyle aynı gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına meselenin tahkikatını yürüten polis memuru mahkemeye bilgi aktardı.

Polis, tüm emarelerin tetkik ve inceleme için Lefkoşa’ya gönderildiğini, gelecek olan rapor ışığında tahkikatın şekil alacağını belirterek zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması için emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.