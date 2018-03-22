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Defne Samyeli Dansıyla Nefes Kesti!

Defne Samyeli Dansıyla Nefes Kesti!

Defne Samyeli Dansıyla Nefes Kesti!

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Dün akşam gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu yapan Defne Samyeli dansıyla herkesi büyüledi.

“Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri” iş, magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile 21 Mart Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleşti.

 

DEFNE SAMYELİ'DEN ALL THAT JAZZ PERFORMANSI

 

Törenin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli sergilediği “All that jazz” performansı ile geceye damga vurdu.

Defne Samyeli dansıyla izleyenlere 'Yok böyle dans! Muhteşem!' dedirtti.
 

Törende Defne Samyelİ'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin muhteşem dansını en önden izlediler.

 

 

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