Seren Serengil'e öfkesi dinmedi

Seren Serengil ile Hande Yener’in arasındaki buzlar pazartesi akşamı erimiş, ikili Arnavutköy’deki Atlas Balık’ta barışmıştı. Aylin Coşkun'dan bu barışmaya yorum geldi.

Hande Yener’in kankası, şarkıcı Aylin Coşkun çarşamba akşamı Emel Yıldırım’ın çıkardığı kozmetik markası ‘Mucize’nin tanıtım davetine katıldı. Hande Yener ile Seren Serengil’in küskünlüğünün sona ermesine sevindiğini söyledi.

‘KANIMI EMMESİNLER’