Demet Akalın çizmelerini Selin Ciğerci'ye ödünç verdi

Şarkıcı Demet Akalın’ın dünyada 10 adet bulunan ve çok konuşulan Swarovski taşlı 35 bin TL’lik çizmesini arkadaşı Selin Ciğerci'ye ödünç olarak verdi.

Selin Ciğerci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa : " Popun kraliçesinin güzel jesti için teşekkür ederim. İyi ki ayaklarım 39 kız Shakira gibiyim bu fotoğrafta vallahi haklısınız daha güzel bir şey yazmak isterseniz dökün içinizi serbest" notuyla yayınladı. Öte yandan Selin Ciğerci'ye takipçilerinden, "Shakira'ya benzemissin", "Hollywood'dan fırlamış gibi" yorumları geldi.