Demet Akalın fena bozuldu

Samsun Demir, kısa süre önce albüm çıkaran Gökçe Bahadır’ın konser videosunu paylaşınca kıyamet koptu

DMC Genel Müdürü Samsun Demir, kısa süre önce albüm çıkaran Gökçe Bahadır’ın DasDas’ta verdiği konser videosunu Instagram’da paylaştı, altına “Müthiş ve çok eğlenceliydi” yazdı.

"ENTERESANSINIZ"

Demet Akalın bu duruma çok bozuldu. Samsun Demir’e şu mesajı gönderdi: “Daha bir tane ‘Albümü geliyor’ diye paylaşım yapmadın. Enteresansınız. “

"KEŞKE FESHETSEK ANLAŞMAMIZI"

“Size para kazandıracağım için üzgünüm. Keşke feshetsek anlaşmamızı. Gerçekten pişmanım”