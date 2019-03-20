Demet Akalın fena bozuldu
Demet Akalın fena bozuldu
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Samsun Demir, kısa süre önce albüm çıkaran Gökçe Bahadır’ın konser videosunu paylaşınca kıyamet koptu
DMC Genel Müdürü Samsun Demir, kısa süre önce albüm çıkaran Gökçe Bahadır’ın DasDas’ta verdiği konser videosunu Instagram’da paylaştı, altına “Müthiş ve çok eğlenceliydi” yazdı.
"ENTERESANSINIZ"
Demet Akalın bu duruma çok bozuldu. Samsun Demir’e şu mesajı gönderdi: “Daha bir tane ‘Albümü geliyor’ diye paylaşım yapmadın. Enteresansınız. “
"KEŞKE FESHETSEK ANLAŞMAMIZI"
“Size para kazandıracağım için üzgünüm. Keşke feshetsek anlaşmamızı. Gerçekten pişmanım”
Etiketler : Samsun Demir, Gökçe Bahadır, Demet Akalın
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