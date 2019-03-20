Parlak Saçlar İçin Doğal Maske

Saçlarımız hava şartlarından, fön makinelerinden, kullandığımız şampuandan ve tükettiğimiz besinlerden etkilenir. Kötü şartlar ise saçların sönmesine, yıpranmasına ve ışıltısını kaybetmesine neden olur. Endişeye mahal yok! Üç malzemeyle hazırlanan basit bir maskeyle saçlarınıza kaybettiği parlaklığı geri kazandırabilirsiniz.

Her şeyin olduğu gibi tabii ki saç maskelerinin de doğal olanı makbuldür. Güzelliğin en önemli unsurlarından biri olan saçlar, dış etkenlerden en çok etkilenen yerlerden biri.

Saçlarınıza hak ettiği özel bakımı vermek için bir servet ve saatler harcamanıza gerek yok. Evde basitçe hazırlayabileceğiniz saç maskesi tarifini aşağıya bırakıyoruz. Bu maske ile saçlarınız ışıl ışıl olacak!

PARLAK SAÇLAR İÇİN MASKE

Malzemeler:

1/3 bardak zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

1 adet limonun suyu

Hazırlanışı:

Zeytinyağı, bal ve limon suyunu iyice karıştırın. Saç derinize ve saçınızın tamamına masaj yaparak uygulayın. Başınıza nemli bir havlu sarın ve 2 saat bekleyin. Ardından doğal bir şampuan ile yıkayın.

Bal doğal nemlendirme özelliği sayesinde saçları yumuşatır ve parlatır. Limon suyu saçların pH değerini dengelerken aynı zamanda doğal ışıltısına kavuşmasına yardımcı olur. Zeytinyağı ise bilindiği gibi bilinen en doğal nemlendiricilerden biridir. Saçları besler, yumuşatır ve parlatır.