Demet Akalın, Okan Kurt'u sildi!

Kısa bir süre öncesine kadar sahne aldığı beach partilere kocası Okan Kurt'la birlikte giden ve Kurt'u DJ kabinine geçiren Demet Akalın, bu alışkanlığını terk etmiş gibi görünüyor.

Haciz olayı patlak vermeden önce Bodrum'da bir beachte sahne alan Demet Akalın ilk olarak eşi Okan Kurt'tan o zaman ayrı kalmıştı.

İkili, yaşadığı 32 milyon liralık haciz şoku sonrası ayrılacakları yönünde çıkan haberleri her ne kadar yalanlamış olsa da Demet Akalın'ın dün de beach partide kocasında ayrı bir şekilde sahneye çıkmış olması dikkat çekti.

OKAN KABİNDE DEĞİL

Demet Akalın, dün Bodrum'da sahneye çıktı. Son zamanlarda Demet Akalın'ın sahnelerine DJ kabininden eşlik eden Okan Kurt bu kez eşini yalnız bıraktı.