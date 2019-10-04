Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler!

Demet Akalın, dün gece eşi Okan Kurt ile gittiği mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şarkıcıyı kızdıracak açıklamalar yaptı:

"Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok."