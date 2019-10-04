Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler!
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler!
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Demet Akalın, dün gece eşi Okan Kurt ile gittiği mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şarkıcıyı kızdıracak açıklamalar yaptı:
"Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok."
Etiketler : Demet Akalın, Okan Kurt, Hadise, ağır sözler
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