Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde büyük ayıp!

Tarık Ünlüoğlu (61), nükseden akciğer kanseri nedeniyle geçen aydan beri tedavi gördüğü hastanede 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş, dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Tiyatro dünyasının ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim, usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmamıştı.



Yoğun ilgi gösterilen veda töreninde duygusal anlar yaşanırken, sahneye gelen dostları kimi zaman anlattıkları anılarıyla salonu dolduranları hem gülümsetip hem de hüzünlendirdi.

Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının haberine göre; Selçuk Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı.



Kalabalıktan faydalanan kişi, 66 yaşındaki sanatçının cebinden 1500 TL'sini çaldı.

Hırsızlığı sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını açıklamıştı.