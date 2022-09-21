Demet Akalın'dan olay Miss Turkey yorumu! Neşe Erberk'ten cevap gecikmedi

Miss Turkey 2022 güzelleri dün akşam düzenlenen törenle belirlendi. Nursena Say, kraliçe tacının sahibi oldu. Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan üçüncü seçildi. Sosyal medyada "Selin Erbek Gurdikyan'ın derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu" yorumları yapıldı. Bu yorumlardan biri de Demet Akalın'dan geldi. '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Erberk, hem iddialara hem de Akalın'a yanıt verdi.

Her yıl düzenlenen, tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'nin sunuculuğunu Berfu Yenenler üstlendi. 20 finalist podyumda yerini alırken; Nursena Say birincilik tacını taktı. Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü oldu.

"BENİM HEM KENDİ HEM RUHU GÜZEL KIZIM"

Neşe Erbek, Miss Turkey 2022'de üçüncü güzel seçilen kızı Selin Erberk Gurdikyan için duygusal bir paylaşımda bulundu. Erberk, paylaşımında; "Benim biricik, hem kendisi hem ruhu güzel kızım. Miss Turkey yarışmasında üçüncülük tacını takıp Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Selin'im, sahnede yürüyüşünle bir kuğu gibi güzel, konuşmanla da kendine güvenen, kültürlü, yardımsever, gururlu, örnek bir genç kız olarak herkesin gönlünü fethettin. Devamı yurt dışında inşallah" ifadelerini kullandı.

"AYIP OLMASIN DİYE HİRA'YI TÜRKİYE GÜZELİ YAPMAYIN"

Sosyal medyada ise Selin Erberk Gurdikyan'ın derece almasında, eski Türkiye güzeli annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları yapıldı. Hatta ünlü popçu Demet Akalın da "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Tüm bu yaşananların ardından eski Türkiye ve 1984 Avrupa güzeli Neşe Erberk, Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının canlı yayınına telefonla bağlanarak iddialara yanıt verdi.

Üç nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla" diyen Neşe Erberk, "Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. Üç isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım.

Eski manken, sözlerine; "Selin'in ruhu güzel, yetenekli, iyilik sever... Bu yarışmaya katılma amacı uluslararası bir yarışmaya katılmak. Sosyal yardım projelerine destek vermekti. Tıp öğrencisi 3'üncü sınıf. Seneye mezun olacak inşallah. Amacı uluslararası bir platformda olmaktı, amacına ulaştı" şeklinde devam etti.

"AYNI YORUMLAR BANA DA YAPILDI"

Kızının yarışmadaki üçüncülüğünde etkisi olduğu ile ilgili iddialara da yanıt veren Erberk, "Sosyal medyadaki yorumlara şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983'te sosyal medya yoktu ama birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı" dedi.

"KIZIMI BİRİNCİ GÖRMEK İSTERDİM"

Neşe Erberk, "Üç kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Dün akşam sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı birinci görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kızının Erberk soyadını kullanmasıyla ilgili de konuşan ünlü isim, "Bu Selin'in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı 'meğerse Neşe Erbek'in kızıymış saklamış' diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti" şeklinde konuştu.

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

57 yaşındaki Neşe Erberk, Demet Akalın'ın "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" yorumuna ise "Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Milliyet