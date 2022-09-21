Yağmur Atacan'dan güldüren paylaşım! Pınar Altuğ Miss Turkey 2022'de jüri olunca...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yağmur Atacan son dönemde sosyal medyada oldukça aktif. Pınar Altuğ ile evli olan Yağmur Atacan, eşinin Miss Turkey 2022'de jüri olmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan Yağmur Atacan günlük hayatından paylaşımları da ihmal etmiyor. Doktorlar dizisinde rol aldıktan sonra Pınar Altuğ ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Atacan, son olarak dün gece gerçekleşen Miss Turkey 2022'de eşinin jüri olmasıyla ilgili yorumuyla dikkat çekti.

Instagram hesabından Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Yağmur Atacan, "Yanlış jüri... O, güzel olan! Güzelden anlayan benim" yorumuyla takipçilerini güldürdü.

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