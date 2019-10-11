Demet Akalın'ın Hadise'ye söylediği o sözler şakaymış...

Önceki gün tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın, son zamanlarda yıldızının bir türlü barışmadığı Hadise hakkında konuştu.

Hadise iki hafta önce sosyal medyadan Demet Akalın’a laf atmış, “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” açıklamasını yapmıştı.

Demet Akalın meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.

'Ben şaka yapmıştım ama şaka anlayışımız farklıymış'

Demet Akalın dün ise şöyle konuştu:

“Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış.”