Demet Akbağ taziyede fenalaştı

Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz hafta kaybeden Demet Akbağ'a İstanbul'da taziye ziyareti gerçekleşti. İzmir'de bulunan cenazeye gelemeyenleri Raffles Otel'de ağırlayan sanatçı, taziyeleri kabul etti.

Taziyeye; Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever ve İlker Aksum başta olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Üç saat süren taziye ziyaretinde tansiyonu düşen sanatçı, ziyarete 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

"ŞİMDİ BİZ ORADAN NASIL GEÇECEĞİZ?"

Eşi Kerimcan Kamal ile taziye ziyaretine gelen Doğa Rutkay, "Alaçatı'da komşum, şimdi biz oradan nasıl geçeceğiz? Yakın zaman önce aramıştı beni, 'Bebekleri ne zaman seveceğiz. Hadi gel' dedi" sözleriyle, Zafer Çika'yı andı.

Ünlü oyuncu, "Demet Akbağ'ın durumu nasıl?" sorusuna; "Çok zor ya. Toparlayacak, toparlayacağız. Onlar çok mükemmel bir çiftti, Zafer abi çok zarif ve mükemmel bir adamdı" yanıtını verdi.

Seray Sever'le birlikte taziyeye gelen Yonca Evcimik, "Söyleyecek gerçekten bir şey yok, çok büyük kayıp" demekle yetindi.

"MUHTEŞEM BİR İNSANDI"

Mahsun Kırmızıgül, "Bu gibi durumlarda ne söylenir bilmiyorum ama Zafer abi gerçekten çok kibar, çok efendi, muhteşem bir insandı. Çok değerli benim için, ailesine baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.