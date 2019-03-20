9 bin liraya et satıyor!

Nusret Gökçe, Etiler'deki lokantasında altın tozuyla kapladığı etleri servis ederken çekilen videosunu yayınladı. Takipçileri, Nusret'e böyle bir menünün kaç liraya satıldığını sordular ama cevap alamadılar. Görüntüsü sosyal medyayı sallayan menünün fiyatı ortaya çıktı.

Nusret, altın etleri 6 bin TL ila 9 bin TL arasında satıyor. Buna masaya gelip yaptığı şov da dahil.

Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki lokantasında aynı menüyü 7 bin 500 TL'ye yenmişti. Bu nedenle büyük tepki çekince taraftarlarına küfür dolu ağır bir cevap vermişti.