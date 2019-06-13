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Demet Akbağ'ın duygusal anları...

Demet Akbağ'ın duygusal anları...

Gözyaşlarını tutamadı

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Demet Akbağ, dün akşam Quality ödül törenine katıldı.

Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. 

Gecenin sonunda şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca  'Sorma' şarkısını söyledi.

3 ay önce eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, gözyaşlarını tutamadı...

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