Emre Mor bombası!

Beşiktaş yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmasına başladı.

Siyah beyazlılar, İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u gündemine aldı.A Spor'un haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi genç oyuncu için olumlu rapor verdi.

Celta Vigo, Emre Mor'u bedelsiz kiraya vermeye sıcak bakarken Beşiktaş, düşük bir satın alma opsiyonuyla oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Celta Vigo'da sıkıntılı bir sezon geçiren ve birkaç kez kadro dışı bırakılan Emre, bu sezon sadece 12 maçta forma giydi ve bu maçlarda gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Emre Mor'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.