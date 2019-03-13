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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik  kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede  hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda  idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole  devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika,  kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

Çika'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan ve aynı hastaneye kaldırılan sürücü Muammer Renda'nın  ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.  

İstanbul'dan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına gelen ünlü  oyuncu Demet Akbağ'ın, hastaneye geldiği öğrenildi. 

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Arka kapıdan hastaneye giren Akbağ'ın eşinin durumu hakkında bilgi  aldıktan sonra hastaneden ayrıldığı belirtildi. 

EMNİYET KEMERİ OLMADIĞI İÇİN ÖN CAMDAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.

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İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S  7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde  şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika  ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

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