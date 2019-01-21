Demet ve Okan yine mi ayrıldı?

Demet Akalın ve Okan Kurt cephesinde yeni gelişme yaşandı. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın ayrılığa çok fazla dayanamamış tekrar barışmıştı. Bugün bazı internet sitelerinde Demet Akalın ve Okan Kurt’un sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye bıraktığı iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın ayrılık iddialarına açıklık getirdi. ‘Biz zaten birbirimizi takip etmiyoruz. Ayrılmadık, Allah korusun. Akşam Dubai’ye tatile gidiyoruz. Okan benim koyduğum fotoğraflara sinir oluyor, ‘onu neden koydun, bunu neden koydun?’ çekemem onu. O yüzden boşandıktan sonra takipleşmiyoruz.