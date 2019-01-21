İşte aşkın ilk belgesi!

Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz hayranlarının objektifine yakalandı.

Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz’in 1 ay önce başlayan aşkının ilk karesi ortaya çıktı

Paparazzilere yakalanmamak için Cihangir, Etiler, Bebek yerine Anadolu yakasında buluşmayı tercih eden aşıkları Suadiye’deki bir kafede hayranları görüntüledi.

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Cep telefonuyla çektikleri bu kareyi de bazı sosyal medya hesaplarının DM adreslerine gönderdiler.

Sokullu 3 yıl aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç’dan 2 ay önce ayrıldı.

2014 Türkiye ikinci güzeli, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile meslektaşı Furkan Andıç da bir yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Çift iki ay önce ayrıldı.