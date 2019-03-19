Demet'ten Buse'ye servet!
Demet'ten Buse'ye servet!
A+A-
Demet Akalın'dan Buse Varol'a 50 bin TL'lik düğün hediyesi...
Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ile Alişan 6 yıl sonra geçtiğimiz ay barışmıştı. Akalın, küs oldukları dönemde evlenen Alişan ve Buse Varol'a veremediği düğün hediyesi için kesenin ağzını açtı.
Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Demet Akalın, Alişan'ın eşi Buse Varol'a 50 bin TL'lik İsviçre markası saat hediye etti.
Etiketler : Demet Akalın, Buse Varol, düğün hediyesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.