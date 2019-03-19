Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber!

Halka Dizisi İzleyenlerine Kötü Haber! TRT1 Anlaşmayı İptal Etti

10'uncu bölümle ekrana gelen TRT1'in yeni dizisi Halka'nın yeni sezonda olmayacağı iddiası ortaya atıldı.

Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Halka dizisi için izleyenleri üzen bir iddia ortaya atıldı.

YENİ SEZON ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ

TRT1'in birinci bölümü ile büyük ses getiren ve reyting listelerine üst sıradan giren yüksek bütçeli dizi Halka'yı bu sezon bitireceği iddia edildi. Medya kulislerinden sızan son bilgiye göre yeni sezon anlaşması iptal edildi.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNE KARŞI KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Geçtiğimiz Ocak ayında annesini kaybedenHande Erçel'in başarılı performans sergilediği Halka dizisi güçlü rakiplerine karşı kırmızı alarma verdi.

REYTİNG LİSTESİNDE GERİLERDE KALDI

Fox'un Kadın'ı, ATV'nin Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı ve TV 8'in Survivor'ı karşısında her hafta gerileyen dizi son yayınlanan bölümü ile reyting listesinde 16'ıncı sırada yer aldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Dizinin bu sezon final yapacağı, yeni sezonda ekranda olmayacağı ise sosyal medyada çok konuşuldu. İddialar üzerine TRT'den ya da yapımcıdan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yine gelen son bilgilere göre dizinin kaderini önümüzdeki 3 bölüm belirleyecek.