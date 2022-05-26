Demokrat Parti:Protokol, uzun vadede, ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak

Demokrat Parti (DP), TC-KKTC Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Uzun yıllardan beridir, ülkenin köklü bir reforma ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin hayati ihtiyacı olan kamusal, ekonomik ve siyasi reformların yapılamaması nedeniyle, bugün ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal hayat anlamında neredeyse bir çıkmaza sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, protokolün, ülkenin ekonomik ve iktisadi kalkınmasına direk olarak etki edecek olan, gerek ekonomik reformalar gerek kamusal düzenlemelere gerekse de insan hak ve özgürlüklerine, özel hayatın gizliliği ilkesine ve insan haysiyet ve onurunun korunması ilkelerine bağlı kalınacak şekilde sosyal düzenlemeleri içerdiği belirtilerek protokolün uzun vadede, ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Protokol konusunda yapılan tartışmaların, Türkiye KKTC ilişkileri bağlamında son derece yanlış ve protokolün ruhuna aykırı bir zemin teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, “Yapılan tartışmalar zemininin sadece, Anadolu halkı ile Kıbrıs Türk Halkının, yüzyıllardan beridir, manevi bağlarla ördüğü gönüldaşlığını gölgelemekten ileri gitmeyecektir” denildi.

Açıklamada, ülke siyasetinin hakim olduğu popülizm sayesinde, ekonomik ve sosyal hayatın, demokrasinin kavramsal çerçevesinin dışına çıktığı, siyasi ve sosyal alandaki insani etik değerlerini ise yok olma noktasına geldiği belirtildi.

Ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda yaşanan bütün bu olumsuzluklar karşısında, KKTC Devleti’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının kolay olmayacağı kaydedilen açıklamada, “KKTC Devleti’nin güçlenmesini ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını arzu eden her bir KKTC yurttaşının alması gereken sorumluluklar, vermesi gereken ödünler olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Zamanın mücadele etme zamanı olduğu ve var olabilmek için, sorumluluk alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, muhalefetin de bu noktada büyük bir sorumluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, “yapılan eleştiriler, ortaya konan alternatiflerle, hükümete yön vermeli, hükümetin alacağı kararlara katkı koymalı ve varılacak mutabakatla halkın tüm kesimlerini kapsayacak uygulamaların hayata geçmesine katkıda bulunmalıdır. Yapılan eleştiri, sadece muhalefet olmanın gereğinden değil, yapıcı ve alternatifleri de barındıracak şekilde yapılması, ülkenin menfaatlerini gözeterek yapması sorumluluk gereğidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, “Demokrat Parti olarak en baştan beridir savunduğumuz mutabakat hükümeti modeli belki bu koşullarda hayata geçememiştir ancak, ülke sorunlarının geldiği nokta, ülkemizin iktidarı ile muhalefeti ile mutabık bir işbirliğini gerekli kılmayı zorunlu hale getirmiştir” denildi.