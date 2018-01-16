DENETİM YAPILMALI!

Lefkoşa'daki üst geçitleri, yayalardan çok içki âlemi yapanlar kullanıyor

Melin DOBRAN

Başkent Lefkoşa’da yoğun araç trafiği olan yollara yapılan üst geçitler, yayaların değil içki âlemi yapanların kullanımında.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki üst geçitlerde kırık içki şişeleri mevcut.

Üst geçidi kullanan bir vatandaş, “İlk basamaktan son basamağa kadar içki şişeleri var. Geceleri bölge pek de tekin olmuyor demek ki. Buraya gelip içki içenler, yarın öbür gün başka şeyler de içer. Biz halk olarak yetkililerin bölgede denetim yapması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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