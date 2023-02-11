Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Baykal'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından; eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 84 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

"MÜCADELELERLE DOLU BİR HAYAT ÖYKÜSÜNÜ MİRAS BIRAKTI"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi. Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

TAZİYE MESAJLARI ART ARDA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Baykal'ın vefatının ardından paylaştığı mesajında, "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal'a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

2018 YILINDA RAHATSIZLANDI

Deniz Baykal 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. 2015 genel seçimlerinden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 23 Haziran 2015 günü 25.dönemin ilk oturumunu açtı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TBMM Başkanlık seçimlerinde aday gösterildi fakat seçimi kaybetti. CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal 16 Ekim 2018 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandı. 79 yaşındayken rahatsızlanan Baykal yüksek ateş şikayetiyle yakınları tarafından önce özel bir hastaneye ardın da İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Baykal'ın rahatsızlığı için, "Yüksek ateş nedeniyle hastaneye geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu var, tedavisi sürüyor diye" bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel ise Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili, "Stant koyduk. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bilinci açık. Durumunun daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Beyin fonksiyonları yerinde. Sol kol ve bacağında hafif güçsüzlük var" diye açıklama yapmıştı.

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