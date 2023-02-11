Çavuşoğlu: İsias Otel enkazında toplam 67 kişiye ulaştık
Çavuşoğlu: İsias Otel enkazında toplam 67 kişiye ulaştık
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’ye son durum ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen çalışmalar neticesinde şu ana kadar 67 kişiye ulaşıldığını kaydetti.
“Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, gün içerisinde enkazda arama ve kurtarma çalışmalarını hedeflediklerini söyledi.
Çalışmaların 24 saat devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, ekibin Pazar gününe kadar ülkeye dönebileceğini belirti.
BRT
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