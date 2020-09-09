Deniz Bulutsuz'a şok! 1 yıla kadar...

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven’in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada uzlaşma sağlanmayınca Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Deniz Bulutsuz’un ‘Basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti.



BASİT YARALAMA DAVASI



Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Deniz Bulutsuz hakkında, 'Basit yaralama' suçundan iddianame hazırladı.



4 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Deniz Bulutsuz Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Davada Ozan Güven müşteki olarak yer alıyor.