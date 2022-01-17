Denizde yarın fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın denizde fırtınamsı rüzgâr beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yayınlanan uyarıya göre, yarın 11:00 ile 20:00 arasında bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgâr bekleniyor; güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde eseceği tahmin ediliyor.