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Denizde yarın fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

Denizde yarın fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

Denizde yarın fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi yarın denizde fırtınamsı rüzgâr beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yayınlanan uyarıya göre, yarın 11:00 ile 20:00 arasında bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgâr bekleniyor; güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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