Denize atılmış şişenin içinden çıkan kağıt, ünlü profesörü şok etti! 'Bu büyü mü?'

Yaptığı sualtı dalışları ve açıklamalarıyla ünlü Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış sırasında denize poşetlenip atılmış bir şişenin içerisinden çıkan ve üzerinde saate benzeyen sembol ile yazıların bulunduğu kağıt parçasını görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, "Bu büyü mü, bilen varsa yazsın" dedi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte, Yavuzözcan Parkı’ndaki Kadın yarığı açığında dalış gerçekleştirdi. Gökoğlu, dalış esnasında bir poşetle özenle sarılmış bir şişeyi fark eden kız öğrencisinin yanına gitti.

Şişenin kapağının açılmasıyla içerisinden çıkan kağıdı gören Gökoğlu neye uğradığını şaşırdı. Üzerinde saate benzer bir sembol ve yazıların bulunan kağıdı kayda alan Gökoğlu, o anları sualtı kamerasıyla kayda aldı.

“Memlekette at yok ama nal da görüyoruz”

Görüntüleri ‘Bunu bilen var mı?’ diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, falez altlarında dalışlar gerçekleştirdikleri sırada çok ilginç şeylerle karşılaştıklarını söyledi. “Aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz” diyen Gökoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bazen atılmış bir silah, mermi, muskalar, bisiklet, üzerinde dualar yazılı paralar, içindeki paraları alınmış cüzdanlar, banka kartları, kimlik kartları, takma dişler, cep telefonları, televizyon, müzik aletleri, poşetler içerisinde bilmediğimiz şeyler bazen de aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz sualtında. En çok karşılaştığımız şeylerden biri de üzerinde anahtarı bulunan ağzı açık atılmış asma kilitlerdir. Memlekette at yok ama nal da görüyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz."

“Bu büyü mü?”

Gökoğlu, çıkan ilginç sembollü kağıt hakkında da, “Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir. Hangi dilde yazılmıştır. Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın” dedi.

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