Girne’de Rızkı Eczanesi soyuldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 31.12.2021-02.01.2022 tarihleri arasında Girne’de Naci Talat Caddesi

üzerinde faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi’nin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından açılarak

içeriye girilmiş ve içerisinden piyasa değerleri toplam 27.894.20 TL olan muhtelif ilaçlar ile yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 6160 TL nakit para çalınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.