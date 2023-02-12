Depremde hayatını kaybeden 6 kişi daha defnedildi

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı Gazimağusa’da; Perihan Çetiner Atlılar’da defnedildi.

Tabutları Türk ve KKTC bayraklarına sarılan Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi

Cenaze törenine, başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân ve çok sayıda kişi katıldı.

Lala Mustafa Paşa Camii’nin önündeki alanı dolduran kalabalık, hayatını kaybedenlere dua ve gözyaşlarıyla veda etti.

Perihan Çetiner Atlılar’da defnedildi

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden öğrenci Perihan Çetiner ise öğle namazına müteakip Mormenekşe köy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Atlılar Köy Mezarlığı’na defnedildi. Perihan Çetiner de ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

BRT