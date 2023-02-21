Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. AFAD, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirterek, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremlerle ilgili son durumu aktaran AFAD, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDE 14 BİN 740 ARAMA KURTARMA PERSONELİ VAR

Depremlerin ardından 7.184 artçı depremin meydana geldiğini kaydeden AFAD, açıklamasında şunları aktardı: "Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14.740 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5.396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 242.392'dir.

13 BİN 700 ARAÇ ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13.700 aracın görevi devam etmektedir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

11 BİN 907 SORTİ

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 11.907 sorti yapılmıştır.

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