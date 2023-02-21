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Cumhurbaşkanı Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak

Cumhurbaşkanı Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak

Cumhurbaşkanı Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Rum Yönetimi başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis ile perşembe günü ilk kez buluşacak.

“1+1″ formattaki gayrı resmi buluşma BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak.

Buluşma saat 11.00’de başlayacak.

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