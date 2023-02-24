Depremlerden 5 milyon çocuk etkilendi

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremlerin Türkiye ve Suriye’de 5 milyon çocuğu etkilediğini açıkladı.

UNICEF, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ve Suriye’de 5 milyon çocuğu etkilediğini tahmin ediyor. Bu çocuklardan 2.5 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Yetkililere göre bu çocuklar fiziksel koşulların, evlerini kaybetmiş olmanın etkileriyle başa çıkabilmesi için psikolojik ve sosyal desteğe gereksinim duyuyor. Çocukların psikolojik olarak zedelenen ‘istikrar’, ‘güven’ ve ‘ilgi’ ihtiyaçlarının yeniden onarılmasına dikkat çekiliyor.

GÜVENLİ ALAN İHTİYACI

Uzmanlara göre çocukların yeniden kendi rutinlerini oluşturması, oyun oynaması, eğlenmesi, akranlarıyla, sevdikleriyle zaman geçirmesi bu süreçte çok önemli olacak. O nedenle çocuk dostu alanlar, travmanın atlatılmasında veya etkilerini azaltmada önemli rol oynuyor. Çocukların kendi yaşıtlarıyla etkileşim sağlayabildikleri alanlar, güvenli alan ihtiyacına yanıt verebiliyor. Önceki gün UNICEF’in depremzedeler için topladığı yardımları taşıyan kargo uçağı da Adana’ya ulaştı. Yardım, hayat kurtarıcı malzeme, çadır, battaniye, eğitim ve psikososyal destek malzemeleri içeriyor.

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