Derbinin hakemi belli oldu!
Derbinin hakemi belli oldu!
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk ettiği maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Etiketler : Süper Lig, Beşiktaş - Galatasaray derbisi, hakem
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