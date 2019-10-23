Derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk ettiği maçı Ali Palabıyık yönetecek.