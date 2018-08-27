Deren Talu’dan bikinili paylaşım
Deren Talu’dan bikinili paylaşım
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Annesi Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımlarının ardından sosyal medyada benzer kareler yayınlayan kızı Deren Talu (21), son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Eğitimini sürdürdüğü Amerika’dan reklam projesi için dönen Deren Talu, instagram'da yaptığı paylaşımla beğeni topladı.
21 yaşındaki güzelin bikinili görüntüsü 20 bini aşkın beğeni kazandı. Deren’in paylaşımına gelen ‘Son yazlık pozlar’ şeklindeki yorum da dikkati çekti.
Etiketler : Defne Samyeli, Deren Talu
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