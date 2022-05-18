Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok!

Oğlu İdo'nun babası İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar hayat arkadaşlığı yapan Derya Tuna, önceki gün Marmara Park AVM'de düzenlenen 'Kırmızı Koltuk’ adlı sohbet etkinliğinde, Seda Akgül’ün sorularını yanıtladı. Özel hayatı ve Tatlıses'in sağlık durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tuna, 'çapkınlık' yanıtıyla sosyal medyada tepkilerin odağında yer aldı.

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ünlü türkücü ile tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını dile getiren Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu söyledi.

"GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM"

Ekim 2011'de şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'i (30) manken Yasemin Şefkatliile evlendiren oyuncu, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter" şeklinde konuştu.

"BEN BİLE GÜZEL KADINA BAKARIM"

Eski defterleri artık kapadığını da sözlerine ekleyen Derya Tuna, yöneltilen bir soru üzerine tartışma yaratacak şu açıklamayı yaptı:

Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.

'Çapkınlık' hakkındaki sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tuna, hemcinslerini kızdırdı ve çok sayıda tepki yorumu aldı.

"O KADAR VAHİM DURUMLAR YAŞANMADI"

Derya Tuna, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses'in yeniden sahnelere döneceğine her zaman inandığını açıkladı: Öyle yazılan çizilen kadar vahim durumlar yaşanmadı. Mesela konuşamaması gibi bir durum yoktu. Hep konuştu, hatta türkü bile söylerdi. Yeniden sahnelere döneceğinden neredeyse emindik, o da bunu başardı.

"NEDEN KORKSUNLAR?"

Derya Tuna, 'İbo Show' programıyla ekranlara dönen ve yeniden konserlere başlayan İbrahim Tatlıses’ten ayrıldıktan sonra erkeklerin kendisine yaklaşmaktan korkup korkmadığı sorusu üzerine, “Niye korksunlar, İbrahim Bey’le evlenirken benden korktular mı? Onun için mi evlenemedim yoksa" diye esprili bir cevap verdi.

“Oğlunu evlendirdin, torun sahibi de olursun. Ondan sonra ne olacak, onlar gidip kendi evini kuracak, ne yapacaksın? Şimdi belki evlenirsin" sözleri üzerine önce duraksayan 57 yaşındaki oyuncu, başıyla 'Olmaz' işareti yapıp, “Sedo’şum olmaz” dedi.

"YAKINDA ‘EV’LENİYORUM"

Sunucu Seda Akgül’ün evlilik konusundaki ısrarlı soruları üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

Evet, evlenebilirim” diyen Derya Tuna, “Evet, ev bakıyorum. Tırnak içinde ‘ev’leniyorum. Yakında ev alacağım inşallah.

Cadde/Milliyet