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DEVLET HASTANESİNDE SU DEPOLARINDA GENEL TEMİZLİK

DEVLET HASTANESİNDE SU DEPOLARINDA GENEL TEMİZLİK

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı

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Sağlık Bakanlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmalarının hafta sonu başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “uzun yıllardır yapılmayan çalışmanın” hastanede mağduriyet yaratmadan gerçekleştirileceği ifade edildi.

Onkoloji Binası ve Ayaktan Tanı Merkezi’nin depolarının gerekli bakım ve temizliğinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, en kısa sürede ana binanın su depolarının temizliğinin de yapılacağı belirtildi.

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