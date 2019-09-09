DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Büyük ikramiye o bilete isabet etti!
Büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu’nun 900 bin TL’lik büyük ikramiyesi, 56072 numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından dün akşam gerçekleştirilen çekilişte 900 bin TL’lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan 56072 numaralı bilete isabet etti.
300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 18 Eylül tarihi için biletler, 20TL’den satışa sunuldu.
İşte Kazanan numaralar;
08 September 2019 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
56072
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35521
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08865
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01517
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04344
54412
58528
73007
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10892
14911
18357
21179
37036
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02244
04517
10009
19671
24122
30737
37076
53757
63424
71951
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02031
04000
07898
16708
17373
18377
25704
29635
32103
45847
51624
63072
68305
72065
77290
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06072
16072
26072
36072
46072
50072
51072
52072
53072
54072
55072
56002
56012
56022
56032
56042
56052
56062
56070
56071
56073
56074
56075
56076
56077
56078
56079
56082
56092
56172
56272
56372
56472
56572
56672
56772
56872
56972
57072
58072
59072
66072
76072
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
107
705
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10
92
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
8
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