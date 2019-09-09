DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti

Devlet Piyangosu’nun 900 bin TL’lik büyük ikramiyesi, 56072 numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından dün akşam gerçekleştirilen çekilişte 900 bin TL’lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan 56072 numaralı bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 18 Eylül tarihi için biletler, 20TL’den satışa sunuldu.

İşte Kazanan numaralar;

08 September 2019 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

56072

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35521

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08865

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01517

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04344

54412

58528

73007

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10892

14911

18357

21179

37036

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02244

04517

10009

19671

24122

30737

37076

53757

63424

71951

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02031

04000

07898

16708

17373

18377

25704

29635

32103

45847

51624

63072

68305

72065

77290

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06072

16072

26072

36072

46072

50072

51072

52072

53072

54072

55072

56002

56012

56022

56032

56042

56052

56062

56070

56071

56073

56074

56075

56076

56077

56078

56079

56082

56092

56172

56272

56372

56472

56572

56672

56772

56872

56972

57072

58072

59072

66072

76072

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

107

705

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10

92

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2

8