Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye devretti

Piyangolar Birimi tarafından 8 Mayıs’ta çekilecek Devlet Piyangosu büyük ikramiye tutarı 700 bin TL olarak belirlendi. Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam gerçekleşen çekilişte 350 Bin TL’lik büyük ikramiyenin 78704 numaralı bilete isabet ederek devrettiği bildirildi.

Açıklamada, Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs tarihinde yapılacak bir sonraki çekilişinde büyük ikramiyenin tutarının 700 Bin TL olarak belirlendiği belirtildi. Biletler, bugün itibarıyla 20 TL karşılığında satışa sunuldu.