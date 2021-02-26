Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!
Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!
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Mesarya bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle: “Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları.”
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